انتحار لاعب كرة قدم في الدوري الإكوادوري

توفي المهاجم الأوروغوياني ماتياس أكونيا لاعب نادي موشوك رونا ضمن الدوري الإكوادوري لكرة القدم السبت عن عمر يناهز 32 عاما، مع ترجيح فرضية الانتحار، بحسب ما أعلن النادي.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "نقدم تعازينا بوفاة ماتياس أكونيا".

وقال رئيس النادي لويس تشانغو لموقع بريميسياس الإلكتروني إن "ماتياس أكونيا انتحر في فندق" بمدينة أمباتو التي تقع على بعد 112 كيلومترا من العاصمة كيتو.

وتابع تشانغو "كمؤسسة، سنقدم دعمنا الكامل لإجراءات إعادة الجثمان إلى وطنه. كل أعضاء موشوك رونا يشعرون بالفزع إزاء هذا الوضع".

وقال الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم إنه يشعر "بالحزن العميق لوفاة" ماتياس أكونيا. وأعلن عبر منصة "إكس": "نقدم تعازينا لعائلته وزملائه وأصدقائه".

ووصل أكونيا الى الاكوادور الجمعة للمشاركة في إنطلاق تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

وكان قد انضم الى فريقه الحالي في منتصف العام الماضي قادما من نادي لاميا اليوناني، وكان من المرتقب أن يشارك معه في كأس أندية أميركا الجنوبية لعام 2025.

سبق له ان لعب في بلاده مع فريقي "سي أي فينيكس" و"مونتيفيديو واندريريز".

وفي ديسمبر الماضي، قال أكونيا على مواقع التواصل الاجتماعي إن القضاء الأوروغوياني أمره بارتداء سوار إلكتروني للإبقاء عليه تحت المراقبة أثناء التحقيق معه بتهمة إساءة معاملة صديقته السابقة.