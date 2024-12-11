قائمة منتخب قطر المشاركة في "خليجي 26"

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم القائمة الأولية لمنتخبه الأول استعداداً للمشاركة في كأس الخليج 26 التي ستقام بالكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى الثالث من يناير المقبل.

وضمت القائمة 29 لاعباً هم: صلاح زكريا ومحمد البكري ومروان شريف ومشعل برشم في حراسة المرمى، بالإضافة إلى أحمد الراوي وأحمد فتحي وأكرم عفيف وإبراهيم الحسن والمعز علي والهاشمي الحسين وبهاء الليثي وجاسم جابر وحازم أحمد ورابح بوصافي وراشد العبد الله وسلطان البريك وطارق سلمان وعاصم مادبو وعبد الله الأحرق وعبد الله يوسف وعبد الرحمن مصطفى ومحمد خالد ومحمد عياش ومحمد مونتاري ومصطفى طارق ونايف الحضرمي وهمام الأمين ولوكاس مينديز ويوسف عبد الرزاق.

ويلعب منتخب قطر في "خليجي 26" في المجموعة الأولى بجانب منتخب الدولة المضيفة الكويت والإمارات وعمان.

وكان الاتحاد القطري لكرة القدم أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء، تعيين الإسباني لويس غارسيا مديرا فنيا للمنتخب الأول، خلفا لمواطنه ماركيز لوبيز الذي أعفي من منصبه.