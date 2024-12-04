الزمالك يوضح أسباب اختفاء شيكابالا

كشفت تقارير صحافية مصرية، عن وجود تساؤلات في الشارع الرياضي، حول غياب اللاعب محمود عبد الرزاق الشهير بـ «شيكابالا» عن نادي الزمالك، منذ إصابته في نوفمبر الماضي بكدمة في الركبة وتمزق في العضلة الخلفية.

وقالت صحيفة المصري اليوم، إن قائد الزمالك لم يحضر إلى النادي منذ الإصابة التي تعرض لها في مباراة المصري البورسعيدي، بينما ذكر البعض أن اللاعب لم يأتي إلى النادي سوى مرة واحدة.

وأوضحت الصحيفة، وفقاً لمصادر لها داخل نادي الزمالك، أن شيكابالا يتلقى العلاج حالياً، وأن طبيب الفريق الدكتور محمد أسامة يتابع حالته.