رد فعل زوجة محمد صلاح بعد إهداره ركلة جزاء أمام ريال مدريد (فيديو)

أهدر النجم المصري محمد صلاح ضربة جزاء في مباراة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، وهو اللقاء الذي انتهى بفوز ليفربول بهدفين دون مقابل ليواصل تربعه على عرش ترتيب جدول البطولة، وهي المباراة التي شهدت أيضا ضياع ركلة جزاء من نجم ريال مدريد مبابي.

وأظهرت الكاميرات للمرة الأولى عائلة محمد صلاح في المدرجات (زوجته وابنته) أثناء تنفيذ ضربة الجزاء التي سددها صلاح بمحاذاة القائم، وهي اللقطة التي أظهرت فيها الكاميرات ردة فعل زوجته مندهشة ومصدومة من ضياع هدف مؤكد.

ورغم إهدار ركلة الجزاء إلا أن فوز ليفربول ساهم بشكل كبير في التغاضي أو التركيز على ركلة الجزاء ليواصل ليفربول أدائه وعروضه الرائعة هذا الموسم.

ونجح ليفربول في تحقيق أول فوز على ريال بعد آخر ثماني مواجهات من بينها نهائيي المسابقة القارية العريقة في عامي 2018 و2022، حيث خسر في 7 مواجهات وتعادل في مباراة، لتكسر هذه المباراة سلسلة النتائج السلبية لليفربول أمام ريال مدريد.