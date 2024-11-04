نادٍ ألماني مهتم بنجم الأهلي المصري

تلقى النادي الأهلي المصري، استفساراً من أحد الأندية الألمانية، حول التعاقد مع المهاجم الفلسطيني الأصل والدنماركي الجنسية وسام أبو علي، في فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وتناول برنامج "ستاد المحور" الذي يذاع على قناة "المحور" اهتمام النادي الألماني بنجم الأهلي، مستنداً في تقريره على مصدر داخل نادي الأهلي لم يذكر أسمه، وأشار من خلاله إلى العرض الألماني المقدم لا يتضمن أي تفاصيل مالية، واقتصاره عن إمكانية شراء عقد اللاعب وسام أبو علي في يناير المقبل.

وأوضح أن العرض مقدم من نادٍ يحتل جدول منتصف الترتيب في الدوري الألماني، وأن الأهلي يرفض حالياً التفريط بلاعبه الذي انضم إلى صفوف القلعة الحمراء في يناير 2024 قادماً من سيريوس السويدي، بعقدٍ يمتد حتى صيف 2028.

يذكر أن وسام أبو علي، يقدم مستويات مميزة مع الأهلي، حيث خاض منذ قدومه 33 مباراة بكافة البطولات، وسجل 24 هدفاً وصنع 7 تمريرات حاسمة لزملائه.

وتوج وسام أبو علي، بـ 4 بطولات مع الأهلي، هي الدوري المصري، ودوري أبطال أفلريقيا، والسوبر المحلي، وكاس القارات الثلاث "أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ"، إضافة لجائزة هداف دوري الموسم الماضي بتسجيله 18 هدفاً.