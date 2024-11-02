ظهور "إمبراطور كرة القدم" في شوارع البرازيل مخموراً وحافي القدمين

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر فيها أسطورة الكرة البرازيلية أدريانو (42 عاماً) الشهير بـ "الإمبراطور"، وهو حافي القدمين مخموراً يوجه الشتائم في الشارع.

وكان أدريانو نجم الفلامنغو البرازيلي وأسطورة نادي إنتر ميلان الإيطالي قد اعتزل عام 2016، بعدما شارك مع منتخب بلاده في 48 مباراة، بجانب حصده في مسيرته 14 لقباً كبيرا، بما في ذلك أربعة ألقاب بالدوري الإيطالي بشعار نادي "الإنتر".

وأشارت تقارير صحافية سابقاً، إلى معاناة أدريانو من الكآبة بعد رحيل والده، وإدمانه الكحول، وهو ما تحدث عنه "الإمبراطور" في مقابلة تلفزيونية عام 2018، أكد فيها أن ناديه الإنتر أخفى حقيقة إدمانه عن وسائل الإعلام، بينما كان في الواقع يحضر التدريبات وهو مخموراً.

وأضاف أدريانو في مقابلته أن: "رحيل والدي ترك فراغاً كبيراً وشعرت بوحدة كبيرة، كل شيء أصبح أسوأ بعد رحيله لأنني عزلت نفسي وبقيت مدمناً حتى رحلت عن الإنتر".