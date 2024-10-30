كريستيانو رونالدو يهدر ركلة جزاء "قاتلة" والنصر يودع بطولة كأس السعودية

ودع فريق النصر منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بخسارته أمام ضيفه التعاون بهدف دون رد، على ملعب “الأول بارك”، في ثمن نهائي البطولة، وذلك في ملعبه ووسط جمهوره، في المباراة التي شهدت إضاعة كريستيانو رونالدو، لركلة جزاء قاتلة في الدقيقة 96 كانت كفيلة بتحقيق التعادل.

سجل هدف اللقاء الوحيد المدافع وليد الأحمد في الدقيقة 71 من عمر المباراة برأسية قوية من ركلة ركنية عجز الحارس البرازيلي بينتو عن التصدي لها.

وسنحت فرصة ذهبية للنصر من أجل إدراك التعادل في الوقت القاتل وتحديدا في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعد احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق.

وتصدى كريستيانو رونالدو لتنفيذ الركلة لكنه أهدرها بغرابة بعد أن أطاح بالكرة فوق المرمى، ليحرم فريقه من فرصة التعادل والعودة في نتيجة المباراة، وهي أول ركلة جزاء يهدرها رونالدو منذ انتقاله إلى صفوف النصر، بعدما سجل 18 ركلة جزاء سابقة بنجاح.

وتعتبر هذه هي الخسارة الأولى للنصر تحت قيادة مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي بعد سلسلة من 7 انتصارات في كل البطولات (منها 4 في الدوري، و2 في دوري النخبة الآسيوي، ومباراة في كأس الملك)، قبل أن تتوقف هذه السلسلة بالتعادل مع الخلود 3-3، الجمعة الماضي، في الدوري.