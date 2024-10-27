فينيسيوس يرد على استفزاز جافي بطريقة غريبة.. كواليس فضيحة مدريد أمام برشلونة! (فيديو)

دار حوار محتدم بين لاعب ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس ونجم برشلونة الإسباني جافي في الدقائق الأخيرة من مباراة الكلاسيكو الإسباني، السبت، أعاد للأذهان الخلافات والمشادات الكلامية التي عادة ما كانت تحملها مباريات الغريمين التقليديين طوال العقود الماضية زمن اللاعبين السابقين المثيرين للجدل بيبي ولويس سواريز، وبيكيه وكريستيانو رونالدو وداني ألفيس!.

ويبدو أن أزمات "الكلاسيكو" لا نهاية لها، إذ كادت مشادة بين فينيسيوس وجافي تتسبب في عراك بين اللاعبين بعدما كشف حساب البرنامج المدريدي الشهير "الشيرينغيتو" على منصة "إكس" فحوى ما دار بين كلا اللاعبين خلال المباراة التي انتهت لمصلحة برشلونة برباعية نظيفة في ملعب سانتياغو بيرنابيو في الجولة 11 من "الليغا".

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الطفل غافي كان يأشر لفينيسيوس في المباراة ويقوله 4-0 !!!!



pic.twitter.com/bmaXkZtQYk — محمود مجيد (@MMajeedX) October 26, 2024

وذكر "الشيرينغيتو" أنه بعد الخطأ الذي ارتكبه جافي بحق فينيسيوس وحصوله على البطاقة الصفراء أشار له بالأربعة (وهي نتيجة المباراة)، فردّ عليه فينيسيوس: "نعم، نعم، ولكن أنا سأحصل على الكرة الذهبية!"، وذلك بعد شعوره بالغضب من معاملة لاعبي برشلونة له ولفريقه خلال المباراة الكارثية والنتيجة غير المتوقعة، وتأكيداً على الحالة الذهنية الغاضبة من اللاعب أمام الخسارة.

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خوسيه الفاريز : فينيسيوس أشار لغافي وقال له " نعم نعم، ولكن غداً سأذهب للحصول على الكرة الذهبية ".



🤷‍♂️ pic.twitter.com/lt5AXpshar — محمود مجيد (@MMajeedX) October 27, 2024

يذكر أن حفل جائزة الكرة الذهبية لعام 2024 سيقام غداً الإثنين على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس ويعتبر فينيسيوس الأوفر حظاً للحصول على اللقب للمرة الأولى في مسيرته الكروية قياساً بما قدمه مع الريال خلال العام الحالي وكلله بالفوز بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.