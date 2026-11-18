أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز «جلوب سوكر» فتح باب التصويت للجماهير لاختيار المرشحين لجائزة أفضل لاعب.

ويتنافس على الجائزة كل من: جود بيلينغهام، وباو كوبارسي، وعثمان ديمبلي، وفيديريكو ديماركو، وديزيري دوي، وبرونو فيرنانديز، وإيرلينغ هالاند، وأشرف حكيمي، وفينيسيوس جونيور، وهاري كين، وخفيتشا كفاراتسخيليا، ولاوتارو مارتينيز، وكيليان مبابي، ونونو مينديز، وليونيل ميسي، وجواو نيفيس، ومايكل أوليسي، ورافينيا، وديكلان رايس، ورودري، وفابيان رويز، وباكايو ساكا، وويليام صاليبا، ودومينيك سوبوسلاي، وفيتينيا، ولامين جمال.