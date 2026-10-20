مورينيو يحذر "لا أحد فوق المساءلة" في ريال مدريد

قال البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، عشية مواجهة لايبزيغ الألماني في الجولة الثالثة من المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا، أنه لا يوجد أي لاعب فوق المساءلة في الفريق الملكي.

وعندما سُئل عن نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور الموقوف لثلاث مباريات في الدوري الإسباني والمهدد بتألق الشاب الإيفواري يان ديومانديه (19 عاماً)، وجه مورينيو رسالة واضحة في مؤتمر صحافي "هنا، الشيء الوحيد فوق المساءلة هو شارة النادي. لا يوجد لاعب فوق المساءلة. الأمر لا يتعلق بالمكانة، أو شارة القيادة أو المبلغ المدفوع للتعاقد معه. ما يجعل اللاعب فوق المساءلة هو مستواه على أرض الملعب".

ورغم ذلك أكد مورينيو أن فينيسيوس سيبدأ أساسيا الأربعاء ضد لايبزيغ، من دون أن يحدد ما إذا كان سيحل بدلا من ديومانديه الذي يواجه فريقه السابق، أم لا.

قال المدرب البالغ 63 عاما "لا أستطيع الإفصاح عن التفاصيل. فينيسيوس جناح أيسر. قد أتمكن من توظيفه في مراكز أخرى، في بعض الحالات، لكن هذا مركزه. هذا كل ما يمكنني تأكيده. ديومانديه ليس بحاجة لمعرفة ما إذا كان سيلعب أم لا، لذا سترون غداً".

وأقرّ مورينيو الملقب بالـ "مميّز" أن فريقه يفتقر "إلى الكثير" للوصول إلى المستوى الذي يريده، لكنه ليس "من أولئك المدربين العنيدين، المستعدين للتضحية بأفكارهم".

واختتم حديثه قائلا "أُدرك تماما التوقعات العالية في ريال مدريد. لقد قضيت هنا ثلاث سنوات، ولا يزال أمامنا عمل كثير لنقوم به من أجل التطور. لكنني منفتح على التحليل، وفهم الأمور، والبحث عن حلول".

قبل أيام قليلة من مباراة الكلاسيكو بمواجهة الغريم التقليدي برشلونة، متصدر الليغا والذي لم يذق طعم الهزيمة حتى الآن، يملك النادي الملكي فرصة الاقتراب أكثر من التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمسابقة القارية الأم بتحقيق فوزه الثالث تواليا أمام لايبزيغ.