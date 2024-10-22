شالكة الألماني يهاجم "إكس" بسبب العنصرية

هاجم نادي شالكه الألماني لكرة القدم، منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، لعدم اتخاذها أي إجراء تجاه الإساءة العنصرية التي تعرض لها مديرة كرة القدم بالنادي بن مانجا.

قال النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الألمانية: "العنصرية وأي نوع من التمييز لا مكان له في نادي شالكه، لكنه يبدو كذلك في "إكس".

وأوضح شالكه أن أحد مستخدمي المنصة أساء بشكل عنصري لمانجا في عدة منشورات أبلغوا عنها، لكنه أكد أن "إكس" ردت بأنه لا يوجد أي منشور من تلك المنشورات يخالف قواعدها.

وأضاف النادي الألماني في منشوره: "أنه أمر مؤسف، هل أنتم جادون حقاً".