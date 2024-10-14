نجم الأهلي السباق يسخر من الزمالك.. "أكبر قلعة في مصر"!

علق مدير الكرة السابق في النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ، على شعار الزمالك الجديد "أكبر قلعة في مصر"، مشيراً إلى أن النادي وضع نفسه تحت بند السخرية، على حد تعبيره.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الكورة مع فايق" على قناة "إم بي سي مصر2": "يوجد فارق بين الوصف والتشبيه والرأي، فعلى سبيل المثال يقال الإسماعيلي (برازيل مصر) وهذا تشبيه، ويقال أن الزمالك فن وهندسة وهذا وصف للعب وأداء الزمالك، ونقول الأهلي فوق الجميع من حيث أهمية الأرقام والإنجازات".

وأوضح: "القول بأن الأهلي أعظم نادي في أفريقيا، مرتبط بالبطولات والأرقام التي حققها الأهلي، فهناك فريق كبير بين الشعارات والإنجازات، أما معنى (أكبر قلعة) يجب أن تكون أمراً واقعاً بأرقام وبطولات وإنجازات كبيرة، والزمالك لم ولن يكون أكبر من الأهلي على مستوى البطولات التي تحققت".

واختتم: "عندما ينظر مسؤول لهذا المسمى بعد خمسين عاماً في حال تم ترسيخه، سيندهش على أي أساس قيلت هذه العبارة، فعندما ترسخ وتوثق شيء يجب أن يكون حقيقي".