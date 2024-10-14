المنتخبات العربية في «خطر» قبل الجولة الرابعة

تخوض المنتخبات العربية مواجهات مصيرية في الجولة الرابعة من تصفيات الدور الثالث في قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، غداً، إذ إن نتائج ست مباريات سترسم طريق 10 منتخبات عربية تطمح إلى التأهل لأول مونديال في التاريخ يقام في ثلاث دول، هي الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا.

وتواجه المنتخبات العربية خطر الابتعاد عن المنافسة على البطاقات الست المؤهلة مباشرة إلى كأس العالم، حيث إن منتخب العراق يُعدُّ «الأفضل» بعد مرور ثلاث جولات، بعدما خدمته القرعة باللعب في مجموعة تضم إلى جانبه أربعة منتخبات عربية، هي: الأردن وعُمان والكويت وفلسطين، إضافة إلى كوريا الجنوبية.

ويلعب «أسود الرافدين» المباراة الأصعب والأهم في مشواره في المجموعة الثانية، عندما يحل ضيفاً على المرشح الأول لصدارة المجموعة منتخب كوريا الجنوبية، إذ يمتلك المنتخبان سبع نقاط لكل منهما.

وفي المجموعة نفسها يلتقي الأردن على أرضه مع عُمان، حيث لدى «النشامى» أربع نقاط مقابل ثلاث نقاط في جعبة «الأحمر»، وتلعب فلسطين برصيد نقطة واحدة مع الكويت برصيد نقطتين في الدوحة، في مباراة مهمة للمنتخبين للحفاظ على حظوظهما في التأهل.

أما المجموعة الأولى التي تضم منتخبي الإمارات وقطر، فيتصدر كل من أوزبكستان وإيران المجموعة برصيد سبع نقاط لكل منهما، وتشهد الجولة الرابعة مباريات قوية، إذ يخوض «الأبيض» برصيد أربع نقاط مواجهة صعبة خارج أرضه أمام المتصدر أوزبكستان، بينما يلتقي بطل آسيا منتخب قطر برصيد أربع نقاط مع إيران على استاد راشد في دبي، بعدما قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نقل المباراة من طهران، أما المواجهة الثالثة في المجموعة فتجمع قيرغيزستان (في المركز الأخير من دون نقاط) على أرضه مع كوريا الشمالية برصيد نقطتين.

في المقابل تشهد المجموعة الثالثة منافسة قوية على المركز الثاني، حيث يتصدر منتخب اليابان المجموعة بصفته المنتخب الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة بحصوله على تسع نقاط، مسجلاً 14 هدفاً وعدم دخول مرماه أي هدف، بينما تتساوى ثلاثة منتخبات برصيد أربع نقاط لكل منهم، وهي أستراليا والسعودية والبحرين، وتحتل إندونيسيا المركز الخامس برصيد ثلاث نقاط، فيما يأتي منتخب الصين في المركز السادس والأخير من دون نقاط.

ويخوض «الساموراي» مواجهة من العيار الثقيل على أرضه أمام أستراليا، أما السعودية فتستضيف البحرين، فيما تلعب الصين على أرضها مع إندونيسيا.

وتتأهل من الدور الثالث لتصفيات قارة آسيا ستة منتخبات إلى كأس العالم 2026 مباشرة، وهي المنتخبات التي ستحصل على المركزين الأول والثاني في المجموعات الثلاث، والتي وفقاً للترتيب الحالي للمجموعات، يُعدُّ منتخب العراق الفريق العربي الوحيد الذي يحتل المركز الثاني، بينما ستتأهل المنتخبات التي تحصل على المركزين الثالث والرابع إلى الدور الرابع الذي سيشهد تنافساً بين المنتخبات الستة على بطاقتين، بتقسيمها إلى مجموعتين، بواقع ثلاثة منتخبات في كل مجموعة، يتأهل خلالها المتصدران إلى كأس العالم، أما بالنسبة للمنتخبين في المركز الثاني، فإنهما سيلتقيان في مواجهتين ذهاباً وإياباً لتحديد المنتخب الآسيوي الذي سيخوض الملحق القاري.