«دوري أمم أوروبا».. قمة ملتهبة بين إيطاليا وفرنسا في سان سيرو

تأمل إيطاليا في وضع حد لسلسلة نتائجها السلبية الأخيرة على أرضها أمام فرنسا، عندما تلتقيان، اليوم، على ملعب «سان سيرو» في ميلانو، ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة، لحسم صدارة المجموعة الأولى ضمن المستوى الأول لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

وتحتل إيطاليا المركز الثاني في المجموعة برصيد سبع نقاط، بفارق ثلاث خلف فرنسا التي تحتاج إلى التعادل لبلوغ ربع النهائي.

وفازت إيطاليا في أربع من آخر ست مباريات دولية خاضتها، ما يمنحها أسباباً للتفاؤل بإمكانية التغلب على فرنسا.

وكان التعادل (1-1) ذهاباً عكس التطور المستمر لإيطاليا بعد غيابها عن كأس العالم 2026، وهي تسعى إلى الاقتراب من الأدوار النهائية للمرة الثالثة خلال آخر أربع مشاركات (حلت ثالثة في 2020-2021 و2022-2023)، لكن مهمتها لن تكون سهلة بعدما خسرت ثلاثا من آخر أربع مباريات على أرضها في المسابقة.

وفي المقابل، تعيش فرنسا عاماً مميّزاً، وتصل إلى ميلانو بطموح معادلة رقمها القياسي من حيث عدد الانتصارات في سنة ميلادية واحدة (13 فوزاً).

ويأمل زين الدين زيدان في أن يواصل فريقه عروضه الهجومية القوية، إذ يسعى إلى الفوز الرابع في أول خمس مباريات له على رأس جهازه الفني.

وحققت فرنسا الفوز في آخر ثلاث مباريات خارج أرضها أمام إيطاليا، وهو عدد يفوق ما حققته في 14 مواجهة سابقة، وفي المجموعة ذاتها، تبدأ تركيا (من دون نقاط) التي باتت شبه متأكدة من الهبوط من المستوى الأول، حقبة جديدة تحت قيادة مدرب جديد، عندما تستضيف بلجيكا صاحبة الست نقاط (فوزان وهزيمتان).

إسبانيا إلى العلامة الكاملة

تبدو إسبانيا - بطلة العالم وأحد منتخبين ضمنا تأهلهما إلى ربع النهائي، إلى جانب البرتغال - مرشحة لمواصلة العلامة الكاملة، عندما تحل ضيفة على التشيك، الأخيرة من دون رصيد في المجموعة الثالثة.

وفي المجموعة ذاتها، يلتقي منتخبان بأهداف مختلفة تماماً على ملعب ويمبلي، إذ تسعى إنجلترا إلى تأكيد تأهلها، بينما تنظر كرواتيا بقلق إلى وضعها في أسفل الترتيب، ولا يفصل بين إنجلترا وإسبانيا في الصدارة سوى الهزيمة التي تلقاها منتخب «الأسود الثلاثة» على أرضهم أمام «لا روخا» (2-3).