7 أهداف وشباك نظيفة.. أرقام تضع الإمارات في واجهة «خليجي 27»

فرض منتخب الإمارات نفسه بقوة على المشهد الرقمي في بطولة "خليجي 27"، بعدما أنهى أول جولتين بالعلامة الكاملة، محققاً مجموعة من الأرقام اللافتة قبل الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويتصدّر الأبيض المجموعة الثانية بست نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على قطر الذي يملك الرصيد نفسه، بعدما سجل المنتخب الإماراتي سبعة أهداف دون أن تهتز شباكه، بفوزه على اليمن 4-0، ثم البحرين 3-0.

وبات منتخب الإمارات صاحب أقوى هجوم في البطولة بعد جولتين برصيد سبعة أهداف، متقدماً على السعودية والعراق اللذين سجل كل منهما أربعة أهداف، وقطر الذي أحرز ثلاثة، وفق إحصاءات البطولة.

ولا يتوقف تفوق الأبيض عند عدد الأهداف، إذ تشير الإحصاءات إلى أنه صنع ست تمريرات حاسمة، وهو الرقم الأعلى بين المنتخبات الثمانية، مقابل أربع للعراق، وثلاث للسعودية، واثنتين لقطر.

وسدّد لاعبو الإمارات 32 كرة خلال المباراتين، مقابل 36 للسعودية و32 لقطر و30 للعراق، فيما حافظ الأبيض على نظافة شباكه مرتين، بالتساوي مع السعودية وقطر.

ويمتلك المنتخب الإماراتي أيضاً حضوراً قوياً على مستوى الأرقام الفردية، إذ يتقاسم نيكولاس خيمينيز صدارة هدافي البطولة برصيد هدفين مع السعودي فراس البريكان والكويتي يوسف ناصر.

كما يتصدر لاعبان من الأبيض قائمة صناع الأهداف برصيد تمريرتين حاسمتين لكل منهما، وهما برونو وماركوس ميلوني، بحسب الإحصاءات التي أرسلتها.

وحسم الأبيض تأهله إلى الدور نصف النهائي برفقة قطر، لتتحوّل مواجهتهما في الجولة الثالثة، الأربعاء، إلى صراع على صدارة المجموعة الثانية.