في غياب صلاح.. مصر تضرب جنوب السودان بخماسية وتعتلي صدارة المجموعة

حقق منتخب مصر فوزاً كبيراً على مضيفه جنوب السودان بخمسة أهداف دون مقابل، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027، في المباراة التي أقيمت على استاد جوبا، ليحقق «الفراعنة» انتصارهم الأول في التصفيات ويتصدروا المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط.

وجاء الانتصار الكبير في غياب قائد المنتخب محمد صلاح، بعدما قرر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إراحته وعدم اصطحابه إلى جوبا بسبب إقامة المباراة على أرضية من النجيل الصناعي «الترتان»، وهو القرار الذي تم الاتفاق عليه مع اللاعب قبل مواجهة أنجولا في الجولة الأولى، حفاظاً على سلامته.

وافتتح مصطفى زيكو مهرجان الأهداف في الدقيقة 36، قبل أن يفرض عمر مرموش نفسه نجماً للمواجهة بتسجيل هدفين في الدقيقتين 49 و83، فيما أضاف إبراهيم عادل الهدف الثالث في الدقيقة 75، واختتم حمزة عبد الكريم الخماسية في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقدم المنتخب المصري مباراة قوية هجومياً رغم غياب صلاح، ونجح في ترجمة تفوقه إلى خمسة أهداف، بعدما انتهى الشوط الأول بتقدمه بهدف نظيف، قبل أن يضيف أربعة أهداف في الشوط الثاني.

وكان حسام حسن قد أكد قبل اللقاء أن غياب صلاح جاء بسبب أرضية الملعب، مشدداً على ثقته في بقية عناصر المنتخب وقدرتهم على تحمل المسؤولية، وهو ما نجح اللاعبون في ترجمته داخل الملعب بالفوز بخماسية نظيفة.

وبهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى أربع نقاط بعد تعادله السلبي مع أنجولا في الجولة الأولى، ليقفز إلى صدارة المجموعة الثانية، ويصحح مساره سريعاً في سباق التأهل إلى كأس أمم أفريقيا