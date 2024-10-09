"جاكي شان" يوقف لاعباً إيطالياً 10 مباريات ويجبره على الخدمة المجتمعية

تعرض المدافع الإيطالي ماركو كورتو المعار من نادي كومو إلى فريق بيتشيزنا، للإيقاف لمدة 10 مباريات، جراء توجيه إساءة عنصرية للمهاجم الكوري هونغ هي تشان، خلال لقاء ودي جمع يوليو الماضي فريق تيشيزينا أمام وولفرهامبتون الإنجليزي.

وقال متحدث باسم "فيفا": "أدين اللاعب ماركو كورتو بالسلوك التميزي، وتمت معاقبته بالإيقاف 10 مباريات، مع الطلب من اللاعب تقديم خدمات مجتمعية والخضوع للتدريب والتعليم مع منظمة معتمدة من قبل (فيفا)".

قال مدير كرة القدم في نادي وولفرهامبتون، الانجليزي مات وايلد في بيان للنادي: "نرحب بقرار (فيفا) بمعاقبة ماركو كورتو في أعقاب الحادث التمييزي خلال مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد أمام كومو، خصوصاً أن الإيقاف الصادر بحق اللاعب يبعث برسالة واضحة مفادها أنه لن يتم التسامح مع العنصرية والسلوك التمييزي في كرة القدم أو المجتمع".

بدوره، قال نادي كومو، إن: "كورتو أشار إلى هونغ باسم (جاكي شان) نجم السينما، بعد سماع لاعبي وولفرهامبتون ينادونه بلقبه (تشاني)"، وأوضح النادي الإيطالي بأن: "لاعبنا لم يقل أي شيء بطريقة مهينة، ونشعر بخيبة أمل، لأن رد فعل بعض لاعبي وولفرهامبتون، أدى إلى تضخيم الحادث بشكل غير متناسب".