«سلة الوحدة» تبحث عن انتصار ثانٍ في البطولة العربية

يبحث فريق الوحدة عن تحقيق الانتصار الثاني في بطولة الأندية العربية الـ36 لكرة السلة للرجال، حين يلتقي في الخامسة والنصف من عصر اليوم فريق السيب العماني، على صالة «برج العرب»، لحساب المجموعة الثانية في البطولة المقامة حالياً في مدينة الإسكندرية المصرية، وتمتد حتى 12 أكتوبر الجاري.

كما تشهد الجولة، ولحساب المجموعة الأولى، قمة إماراتية تجمع البطائح والشارقة في الرابعة عصراً على صالة «برج العرب»، وتتبع في السادسة مساءً لحساب المجموعة ذاتها بلقاء كاظمة الكويتي وسموحة المصري، فيما تقام أقوى مباريات الجولة في العاشرة مساءً، بمواجهة تجمع صاحب الضيافة الاتحاد السكندري ومنافسه العربي القطري، إذ يبحث الفريقان عن الانفراد بصدارة المجموعة.

ونجح الوحدة، أول من أمس، في استهلال مشواره بالصورة المثلى، بعد تحقيقه انتصاراً مستحقاً على فريق «شعب حضرموت» اليمني بفارق سبع نقاط، وبنتيجة (99-92)، وتمكن «العنابي» من نيل الأفضلية في الشوطين الأول والثالث بواقع (27-20 و31-20)، فيما انتهى الشوطان الثاني والرابع لمصلحة الفريق اليمني بواقع (28-21 و24-20).

وتألق للوحدة محترفه الأميركي مارون غوردن، بتسجيله 42 نقطة، وثماني متابعات، وسبع تمريرات حاسمة لزملائه، كما برز اللاعب خليف خليل بتسجيل 14 نقطة، منها 12 من الرميات الثلاثية.