من الأفضل رونالدو أم ميسي.. المدرب الإيطالي بيولي يجيب!

منح المدير الفني لنادي النصر السعودي، المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، الأفضلية لمهاجم فريقه ونجم الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو، وذلك في ردٍ على سؤال طرح له للمقارنة بين النجم البرتغالي، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.



ولم يتردد مدرب النصر الجديد بيولي، في إعطاء الأفضلية لرونالدو، حين طلب منه المفاضلة بين "الدون" والنجم الارجنتيني ميسي، وذلك في رد بيولي على السؤال الذي طرح عليه، على هامش المؤتمر الصحفي عقب الفوز الذي حققه النصر على الاتفاق في أول مباراة للمدرب الإيطالي على رأس الجهاز الفني للفريق السعودي، وقال فيه ستيفانو: "أعتقد أن كريستيانو رونالدو يتفوق على ليونيل ميسي، لقد سجل أهدافاً أكثر من عدد المباريات التي لعبها".