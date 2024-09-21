«الأبيض» و«العنابي» يطلبان التعويض في «دولية الوحدة» للسلة

يطلب المنتخب الوطني، وفريق نادي الوحدة، التعويض في ثانية جولات دور المجموعات لبطولة «الوحدة الدولية» لكرة السلة المقامة على صالة «مبادلة أرينا» في أبوظبي حتى 25 سبتمبر الجاري.

ويلتقي «الأبيض» مع الكرخ العراقي الساعة 8.30 مساء ضمن المجموعة الثانية، ويسبقه في 2.30 ظهراً لقاء «العنابي» أمام البشائر العماني في المجموعة الأولى.

كما تشهد الجولة أقوى لقاءات الدور الأول، وتمنح الفائز صدارة فرق المجموعة، حين يواجه الكويت الكويتي في 4.30 عصراً الاتحاد السكندري في المجموعة الثانية، ويتبع في 6.30 لقاء الحكمة اللبناني مع الفتح الرباطي المغربي في قمة المجموعة الأولى.

وتعرض المنتخب الوطني وفريق نادي الوحدة للهزيمة في الجولة الأولى، أول من أمس، بخسارة «الأبيض» أمام الاتحاد السكندري (86-106)، وتعثر «العنابي» أمام الفتح الرباطي المغربي (75-89)، في مواجهتين شهدت الأولى منهما بداية قوية للمنتخب لينهي الربع الأول متقدماً (28-26) قبل أن يلعب فارق الخبرات مع الفريق المصري.

بدوره فرط الوحدة في مواجهته الافتتاحية في فرصة إنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق أربع نقاط (44-40)، قبل بسط لاعبي الفتح الرباطي المغربي سيطرتهم على الشوط الثاني وحسم النتيجة (89-75).

كما سجلت مباريات الجولة الأولى فوز الكويت الكويتي على الكرخ العراقي (102-82)، واستهلال الحكمة مشواره بانتصار مستحق على البشائر العماني (91-67).