المهرة «طريفة» في تحدي سباق «كوتيليون ستيكس» الأميركي

تواجه مهرة فريق «غودولفين» العالمي «طريفة» منافستها بطلة سباق «كنتاكي أوكس» المهرة الأميركية «ثوربيدو آنا» في منافسة تجمعهما للظفر بلقب سباق «كوتيليون ستيكس» المخصص لخيول الفئة الأولى «غروب 1» لمسافة 1700 متر، ويُجرى اليوم على مضمار «باركس» في بنسلفانيا في أميركا.

وتستند «طريفة» في مهمة «كوتيليون ستيكس» إلى خبراتها في عالم السباقات، بعد أن استهلت العام 2024 بثلاثة انتصارات متتالية على مضمار «فير غراوندز» الأميركي، بما في ذلك ثنائية على صعيد سباقات الفئة الثانية «غروب 2» بفوزها في سباقي «راشيل ألكساندرا ستيكس» و«فير غراوندز أوكس» في فبراير ومارس الماضيين، قبل أن تحل ابنة الفحل «برنارديني» بإشراف مدربها براد كوكس، وصيفة في مشاركتها الأخيرة أغسطس الماضي في سباق «أودوبون أوكس» على مضمار «أليس بارك» في أميركا.

وعلق مدير إنتاج خيول السباق في «غودولفين» في أميركا مايكل بناهان على جاهزية «طريفة» بقوله في تصريحات صحافية: «تدخل (طريفة) السباق وهي في حالة ممتازة، ويشعر المدرب براد بارتياح من تدريباتها الأخيرة».

وأضاف: «من الواضح أن منافستها (ثوربيدو آنا) ستحظى بكل الترشيحات باعتبارها أفضل مهرة في عمر ثلاث سنوات في أميركا إلا أننا نتوقع مجهوداً كبيراً من (طريفة) ضمن حملة إعدادها للسباقات المقبلة».