مانشستر سيتي يستدعي الذكرى الأجمل في تاريخه أمام إنتر

يستعد مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي أربع مرات متتالية قياسية، لاستضافة إنتر الإيطالي، اليوم، في مباراته الأولى ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بنظامه الجديد، فيما يتطلّع باريس سان جرمان الفرنسي، بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي، لانطلاقة جيدة أمام جيرونا الإسباني.

هذه المواجهة الأولى بين الفريقين الإنجليزي والإيطالي بعد لقائهما في نهائي موسم 2022-2023 في إسطنبول الذي انتهى بفوز سيتي 1-صفر، وتتويجه باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

ويبدو مهاجم السيتي، النرويجي إرلينغ هالاند، في أفضل أحواله، بعدما سجل تسعة أهداف في أربع مباريات منذ انطلاق الموسم، إلى جانب هدف مع منتخب بلاده أمام النمسا، ضمن دوري الأمم الأوروبية.

في المقابل، لم تكن انطلاقة إنتر مميزة في الدوري، ولو أنه لم يخسر، لكنه تعثّر أمام مونتسا وجنوى.

وفي مواجهة أخرى، يأمل باريس سان جرمان، الذي مازال يحلم بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، أن تحمل له النسخة الجديدة للبطولة الفرج، بعدما بدأ الموسم في الدوري بأربعة انتصارات متتالية، وسيكون ضيفه جيرونا الإسباني اختباره القاري الأول.

أما جيرونا الذي كان مفاجأة الموسم الماضي باحتلاله المركز الثالث في الدوري، فيشارك للمرة الأولى في المسابقة الأوروبية، ولا يبدو أنه بالقوة ذاتها التي أظهرها بعدما خسر هدّافه الأوكراني أرتيم دوفبيك لروما الإيطالي، ولاعب الوسط أليكس غارسيا لباير ليفركوزن الألماني.

بدوره، يلعب الوصيف دورتموند أمام مضيفه كلوب بروج البلجيكي في أول مباراة للمدرب الجديد نوري شاهين، ضمن المسابقة.

ويلعب بولونيا الإيطالي في المسابقة لأول مرة بعد انتظار دام 60 عاماً، وستكون مباراته الأولى أمام ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني، فيما يحلّ سالزبورغ النمساوي ضيفاً على سبارتا براغ التشيكي، ويستضيف سلتيك الإسكتلندي سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.