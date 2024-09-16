أول تعليق من ميسي عقب العودة من الإصابة واحراز هدفين

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى فريق انتر ميامي بعد شهرين من الإصابة متألقا مع فريقه حيث لم يتأخر في إظهار قوته ومهارته مع فريقه حيث نجح المهاجم البالغ من العمر 37 عامًا من تسجيل هدفين في أربع دقائق (26، 30) وسلم تمريرة حاسمة للويس سواريز في نهاية الوقت الإضافي (90+8).

وفاز فريق إنتر ميامي على ضيفه فيلادلفيا يونيون 3-1 ضمن الدوري الأميركي لكرة القدم في أول ظهور لميسي عقب الإصابة مع منتخب الأرجنتين في 14 يوليو الماضي عندما توج الأرجنتين بلقب كوبا أميركا.

وقال ميسي، في أول ظهور وتعليق له بعد الإصابة: "الحقيقة هي أنني متعب بعض الشيء، الحرارة والرطوبة في ميامي لا تساعدانني أيضًا، لكنني أردت حقًا العودة، لقد كنت بعيدًا عن الملعب لفترة طويلة".

وأضاف "خلال العام لم نكن محظوظين حقًا بسبب الإصابات، ولم نكن في أفضل حالاتنا أبداً، اليوم نحن في المركز الأول بفارق كبير عن جدارة، ومع القليل من الحظ، سننهي الموسم في القمة"

وقال ميسي، الذي تأهل بالفعل للمباريات الفاصلة مع فريقه: "ماذا سيحدث بعد ذلك".

وعزز إنتر ميامي صدارته للمنطقة الشرقية بفوزه الخامس تواليا والتاسع عشر في 28 مباراة في الدوري حتى الآن، حيث يتفوق بفارق عشر نقاط على مطارده المباشر سينسيناتي.