العين يدشّن مشواره الآسيوي الـ 18 بمواجهة السد الليلة

يتسلح فريق العين بتاريخه العريق وخبرة لاعبيه القارية في ظهوره الـ18 على مستوى مشاركاته الآسيوية، وذلك حينما يستقبل ضيفه السد القطري، عند الساعة 20:00 من مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد، في استهلالية مشوار الفريقين في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم في شكلها الحديث، وعلى الرغم من كل التغيرات التي طرأت على النظام الخاص بالبطولة، فإن الثابت هو الرغبة «العيناوية» للاحتفاظ باللقب الذي حققه الموسم الماضي للمرة الثانية في تاريخه.

وعلى الورق لا تبدو مهمة «الزعيم» سهلة، كونه يواجه فريقاً متمرساً وصعب المنال، إلا أن الواقع مختلف، خصوصاً مع إدراك اللاعبين أهمية البداية الموفقة في المشوار الآسيوي، إلى جانب الشخصية التي يملكها العين حينما يتعلق الأمر بالمسابقة القارية، وهو ما كان واضحاً في الموسم الماضي، حينما صعد عرش القارة في وقت كانت فيه نتائجه المحلية متذبذبة للغاية.

وأكثر ما قد يثير المخاوف هو أن لاعبي العين يفتقدون لحساسية المباريات، وعدم وصولهم إلى مرحلة كاملة من الجاهزية الفنية، إذ إن آخر لقاء شهد مشاركة التشكيلة الأساسية، يعود إلى تاريخ 30 من الشهر الماضي، علماً بأن مباراة كلباء في إياب كأس الرابطة غاب عنها تسعة من اللاعبين الأساسيين، بينما في المقابل، فإن الفريق القطري لعب أربع مباريات في بطولة الدوري، آخرها يوم الجمعة الماضي، والتي خسرها بنتيجة (1-3) على يد ضيفه أم صلال.

وكانت ثلاثة لقاءات تاريخية قد جمعت بين العين والسد حامل لقب نسخة 2011 والذي يظهر هو الآخر للمرة الـ18 في تاريخه في المنافسة، وقد حقق «الزعيم» الفوز في المواجهة الأولى (2-صفر)، وانتهت الثانية بالتعادل (3-3)، في حين فاز الفريق القطري في الثالثة (4-صفر).

وستكون مواجهة اليوم هي المباراة رقم (134) في تاريخ مشاركات العين منذ انطلاق البطولة في 2003، والتي يخوضها مدفوعاً بالشغف نفسه لمعانقة اللقب الآسيوي للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 2003 و2024 فيما تبدو أرقامه متوازنة بتاريخ مشاركاته في البطولة، إذ فاز في 57 مباراة، مقابل 36 تعادلاً، و40 هزيمة.

أرقام العين «آسيوياً»

لعب: 133 مباراة

فاز: 57 مرة

تعادل: 36 مرة

خسر: 40 مرة

سجل: 211 هدفاً

استقبل: 178 هدفاً