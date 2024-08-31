مهرتا «غودولفين» تطلبان لقب «سبيناواي ستيكس» الأميركي

تتطلع مهرتا فريق «غودولفين» العالمي، «إميرسيف» و«بونديرنغ»، لحصد لقبهما الأول في سباقات الفئة الأولى (غروب1) الأعلى تصنيفاً عالمياً، حين تخوضان اليوم، سباق «سبيناواي ستيكس» المخصص للمهرات الناشئات بعمر السنتين، ويجري لمسافة 1400 متر رملي، على مضمار «ساراتوغا» الأميركي الشهير.

كما يدفع فريق «غودولفين» بالمهرة «إتيرنال هوب» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، للمنافسة على لقب سباق «بول ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثانية (غروب2) لمسافة 2200 متر عشبي.

وتعود «إميرسيف» ابنة الفحل «نايكويست» بإشراف المدرب براد كوكس، إلى مضمار «ساراتوغا» بعدما أظهرت يوليو الماضي، قدرات عالية نحو الفوز بفارق الطولين في سباق الخيول المبتدئة، بدورها تتجه المهرة «بونديرنغ» المنتسبة للفحل «هارد سبن» بإشراف المدرب برندان والش، إلى مضمار «ساراتوغا»، على خلفية أدائها الباهر يوليو الماضي، والفوز بفارق الطولين وربع الطول عن أقرب منافساتها.

وتستند المهرة «إتيرنال هوب» المنحدرة من نسل الفحل «تيوفيلو» في تطلعها لخطف انتصارها الثالث في السباقات الفئوية، إلى قدراتها الكبيرة التي قادتها في ختام مشاركاتها العام الماضي، لتحقيق انتصارين لافتين في موسم السباقات الأميركي، بتتويجها في سبتمبر 2023 بلقب سباق «جوكي كلوب أوكس» لخيول الفئة الثالثة (جروب3)، وأتبعته في أكتوبر الماضي بلقب «ساندس بوينت ستيكس» لخيول الفئة الثانية (غروب2).

وعلق مدير إنتاج الخيول في «غودولفين» في أميركا، مايكل باناهان، على مشاركة المهرتين «إميرسيف» و«بونديرنغ» في سباق «سبيناواي ستيكس»، بقوله: «قدمت كلتا المهرتين أداء مثيراً للإعجاب في مشاركتهما الأولى في عالم السباقات، وتدربتا بشكل جيد».

وأضاف في تصريحات صحافية: «تدخل المهرتان سباق سبيناواي ستيكس في حالة ممتازة».