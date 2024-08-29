محمد المطيوعي يُحرز فضية كأس آسيا للمضمار

أحرز دراج المنتخب الوطني محمد المطيوعي، الميدالية الفضية في سباق المطاردة الفردية بكأس آسيا للمضمار، الذي انطلق أمس في تايلاند، ويستمر حتى يوم غدٍ، ويشارك فيه المنتخب بسبعة دراجين في فئات الرجال والسيدات والشباب.

وتُوّج المطيوعي بالميدالية الفضية ليحقق رقماً جديداً للإمارات بزمن 4:29.7 دقائق، لمسافة 4 كم، وبمعدل سرعة وصل إلى 53 كم في الساعة، بفارق بسيط عن بطل السباق الكوري بارك سانج الذي حقق زمناً قدره 4:25.9 دقائق، بينما حل دراج كازاخستان ماكسيم في المركز الثالث.

وتعد هذه الميدالية الثالثة لمحمد المطيوعي على المستوى الآسيوي، بعدما نجح في إحراز فضية بطولة آسيا بالهند في الفئة نفسها للمطاردة الفردية، كما أحرز منذ شهرين فضية البطولة الآسيوية للطريق بكازاخستان، وهو يحتل المركز السابع في التصنيف العالمي للمطاردة الفردية.

ويتطلع أبطال المنتخب أحمد المنصوري وعبدالله جاسم وسيف معيوف وعبدالله الحمادي ومحمد المطيوعي، للتتويج بميداليات قارية جديدة خلال البطولة، خاصة في المطاردة الفرقية، وسباقات التخصص الأومنيوم، والإقصاء، والماديسون.