تدخلات رونالدو وبنزيم في النصر والاتحاد تثير جدلاً

أكد الناقد الرياضي السعودي عبدالكريم الجاسر أنه لابد من إيقاف تدخلات البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كريم بنزيمة في القرارات الفنية في ناديي النصر والاتحاد.

وأضاف الجاسر خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» السعودية الرسمية، أمس، أن اللاعب لا يمكن أن يكون لاعباً وصاحب قرار في الوقت نفسه.

وأشار الجاسر إلى أن اللاعب جيد جداً في كرة القدم، لكن ليس الأمر كذلك في اتخاذ القرارات وتقييم المدربين، والتعاقد مع اللاعبين.

وأوضح: «رونالدو خلال موسم ونصف الموسم لم يفز بأي بطولة رسمية مع النصر، لا محلية ولا قارية، البطولة الوحيدة التي فاز بها كانت البطولة العربية للأندية 2023، وهي بطولة غير رسمية».

وعاش رونالدو حالة من الغضب أثناء وبعد مباراة فريقه مع الهلال في كأس السوبر السعودي، بسبب خسارة النصر 1-4 في النهائي.

وشوهد رونالدو يسخر من ردة فعل زملائه وتعاملهم مع أهداف الهلال التي جاءت بشكل متتالٍ في شوط المباراة الثاني، بعد أن أحرز رونالدو هدف التقدم للنصر في الشوط الأول.

وانطلق موسم 2024-2025 من دوري روشن، الخميس الماضي، بعد صيف هادئ على مستوى فترة الانتقالات، مقارنة بالعام الماضي.

وعلى الرغم من ذلك، فإن صفوف أندية الدوري السعودي تعج بمحترفين من العيار الثقيل، يحصلون على رواتب خيالية تفوق ما يتقاضاه أبرز النجوم في كبريات الأندية الأوروبية.

ومنذ انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر في يناير 2023، انضم عدد كبير من النجوم في الصيف التالي، كان أبرزهم نيمار دا سيلفا (الهلال)، وكريم بنزيمة (اتحاد جدة)، ورياض محرز (الأهلي).

ويتقاضى بنزيمة قائد اتحاد جدة راتباً أسبوعياً يبلغ مليونين و97 ألف دولار، أي نفس ما يتقاضاه نيمار، علماً بأنه قدّم أداء ضعيفاً الموسم الماضي، لا يتناسب مع إمكاناته.

ويعد كريستيانو رونالدو قائد النصر، اللاعب الأعلى أجراً، ليس فقط في الدوري السعودي، وإنما في العالم، إذ يحصل على أربعة ملايين و195 ألف دولار في الأسبوع.