خطف الاسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، الأنظار بموقف طريف خلال تفاعله مع الجماهير، بعدما استخدم كلمتين باللغة العربية أثناء توقيعه على قمصان المشجعين.

وأثارت لقطة الأسطورة رونالدو مع الجماهير تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع الفيديو كيف ركض رونالدو نحو مجموعة من الجماهير التي حرصت على الحصول على توقيعه، واستجاب اللاعب لطلباتهم بالتوقيع على عدد من القمصان بكل تواضع، قبل أن ينهي الموقف بطريقته الخاصة قائلا باللغة العربية: “خلاص، خلاص”، في إشارة إلى اكتفائه بآخر توقيع.

وأثارت عفوية رونالدو قائد النصر وتواضعه تفاعلا بين المتابعين، خصوصا أن استخدامه الكلمات العربية جاء بصورة تلقائية، وسط ضحكات الجماهير وتعليقهم على الموقف الذي عكس جانبا من علاقته بالمشجعين وحرصه على التواصل معهم.

ويحظى رونالدو بشعبية كبيرة منذ انضمامه إلى صفوف نادي النصر في يناير 2023، وأسهم وجوده في زيادة الاهتمام العالمي بالنادي ودوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، فيما تواصل تصرفاته خارج المستطيل الأخضر جذب اهتمام الجماهير والمتابعين حول العالم.

"خلاص خلاص" .. رونالدو يفاجئ الجماهير بكلمات بالعربية