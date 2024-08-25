«التصنيف الدوري» وراء مشاركة العين وإعفاء الأهلي المصري في افتتاح «الإنتركونتيننتال»

كشف مصدر مطلع لـ«الإمارات اليوم» التفاصيل الكاملة وراء اختيار فريق العين لخوض المباراة الافتتاحية لمسابقة كأس الإنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمام فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وإعفاء الأهلي المصري من خوض هذه المباراة.

وكان «فيفا» قد أعلن لحظة تدشين البطولة أن المرحلة الأولى ستقام من جولتين، تشهد الأولى إجراء قرعة بين الفائز بلقب دوري أبطال آسيا، والمتوج بدوري أبطال إفريقيا، لتحديد الفريق الذي سيقابل بطل أوقيانوسيا، على أن يلتقي الفائز من المباراة بالفريق الذي وضعته القرعة في الراحة، إلا أن الأمور تغيرت دون أي توضيح من الاتحاد الدولي، وهو ما فرض حالة من الجدل والتساؤل في الوسط الرياضي عن حقيقة هذا الأمر.

وقال المصدر إن السبب وراء انطلاقة العين من الدور الأول في المسابقة المستحدثة يعود إلى قرار «فيفا» بإلغاء فكرة القرعة، والاستعاضة عنها بالتصنيف الدوري للأندية الذي يُظهر أن الأهلي المصري هو الأعلى، لذلك جرى إعفاؤه من الدور التمهيدي، على أن يواجه المتأهل من المباراة الأولى لاحقاً.

وذكر المصدر أن اتحاد كرة القدم الإماراتي كان قد تلقى إخطاراً رسمياً من الاتحاد الدولي (فيفا) بالموعد المقترح لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الربع الأخير من سبتمبر المقبل، وعلى وجه التحديد من 22 إلى 26 سبتمبر في استاد هزاع بن زايد، معقل «الزعيم».

وأشار المصدر إلى أن الجولة الثانية التي ستجمع بين المتأهل من لقاء العين وأوكلاند سيتي أمام الأهلي، لن تقام في ملعب أي من الطرفين، وإنما ستلعب في العاصمة المصرية القاهرة معقل فريق الأهلي، بسبب تصنيفه المرتفع بدلاً من إجراء قرعة، كما كان معلناً من قبل.

ومن المقرر أن يتأهل الفريق الفائز من هذا الدور لخوض المباراة الفاصلة في 14 ديسمبر المقبل على ملعب محايد، أمام المتأهل من قمة بطل «الكونكاكاف» وبطل كأس «ليبرتادوريس»، على أن يلتقي المتأهل من هذه المباراة في المباراة النهائية مع فريق ريال مدريد الإسباني، بطل دوري أبطال أوروبا في 18 ديسمبر على ملعب محايد أيضاً.

ولن تكون مواجهة العين أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي هي الأولى بين الأندية الإماراتية والنيوزيلندية، إذ كان «الزعيم» قد واجه تيم ويلنغتون النيوزيلندي في افتتاح مشواره في كأس العالم للأندية 2018، بينما اصطدم أوكلاند سيتي بالجزيرة في نسخة 2017، وواجه كذلك شباب الأهلي في نسخة 2009.

ويشارك «الزعيم» في المسابقة بوصفه حامل لقب دوري أبطال آسيا الذي حققه في مايو الماضي على حساب يوكوهاما الياباني، بعد مشوار تاريخي استطاع خلاله أن يُقصي الهلال والنصر السعوديين اللذين كانا مرشحين للتتويج باللقب القاري، والحصول على فرصة المشاركة في المسابقة المستحدثة.

وكان التتويج باللقب القاري قد منح العين أحقية المشاركة في ثلاث بطولات قارية وعالمية، إذ يشارك الفريق إلى جانب كأس الإنتركونتيننتال، في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في يونيو 2025 بالولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

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