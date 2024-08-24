أرتيتا يكشف موعد تجديد عقده مع أرسنال

كشف المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، ميكيل أرتيتا، أن المحادثات بشأن تجديد عقده مع ناديه ستتم بعد إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهي عقد أرتيتا (42 عاماً) مع أرسنال في الصيف المقبل، لكنه تعهد الشهر الماضي بأنه لن تكون هناك مشكلات بشأن توقيعه على بنود جديدة.

وقلل المدرب الإسباني من أي مخاوف بين جماهير الفريق قبل مواجهة أستون فيلا اليوم، على ملعب فيلا بارك، في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحافي: «في فترة الانتقالات كان لدينا كثير من الأمور للقيام بها ومناقشتها، نحن نعمل عليها وسنعتني بها في الوقت المناسب».

وعندما سُئل عما إذا كانت المحادثات بشأن تجديد تعاقده ستتم بعد إغلاق فترة الانتقالات، أجاب: نعم. وأضاف: «أنا ممتن للغاية أولاً وقبل كل شيء للمكان الذي أنا فيه حالياً، والأشخاص الذين أعمل معهم كل يوم، لأنه من الصعب حقاً العثور على هذا الانسجام والثقة والتوافق في الرؤية».