بوبي كلارك يرحل عن ليفربول وينضم إلى ريد بول سالزبورغ

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي أمس، رحيل لاعبه الشاب بوبي كلارك إلى صفوف ريد بول سالزبورغ النمساوي بعقد نهائي. وانضم كلارك (24 عاماً) إلى ليفربول في 2021 بعد تخرجه في قطاعات الناشئين في نيوكاسل يونايتد، وسجل ظهوره الأول مع الفريق الأول لليفربول لدى الفوز على بورنموث 9 - صفر في أغسطس 2022. كما شارك كلارك في خمس مباريات أخرى بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، بجانب مشاركته كبديل خلال الفوز على تشيلسي في نهائي كأس رابطة المحترفين، وسجل أول أهدافه مع النادي خلال الفوز على سبارتا براجا 6-1 في الدوري الأوروبي. وبسبب ضعف فرصته في المشاركة مع ليفربول، رحل كلارك إلى صفوف ريد بول سالزبورغ بعقد يمتد حتى 2029.