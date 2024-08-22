فيليكس يعود إلى تشيلسي بعقد مدته 7 سنوات

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، أمس، تعاقده مع البرتغالي جواو فيليكس، صانع ألعاب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

وتبلغ مدة تعاقد تشيلسي مع فيليكس سبع سنوات، حيث تأتي تلك الصفقة بعد 15 شهراً من آخر مشاركة له مع النادي اللندني على سبيل الإعارة.

وانتقل فيليكس (24 عاماً) لتشيلسي، مقابل 36 مليون جنيه إسترليني (40 مليون دولار) في صفقة ساعدت في تسهيل انتقال كونور جالاجر لأتلتيكو، وهو ما تم تأكيده أيضاً أمس.

وشارك فيليكس في 20 مباراة بجميع المسابقات خلال فترة إعارته لتشيلسي، التي بلغت ستة أشهر، في النصف الثاني من موسم 2022-2023، وسجل خلالها أربعة أهداف في فترة اعتبرت مخيبة للآمال بشكل كبير لكل من اللاعب والنادي.

وأمضى فيليكس الموسم الماضي على سبيل الإعارة في برشلونة الإسباني، وسجل 10 أهداف في 44 مباراة بجميع المنافسات مع الفريق الكتالوني.