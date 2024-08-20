أنشيلوتي يشعر بالإحباط من دفاع ريال مدريد: لدينا «مشكلة ذهنية»

انتقد مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي افتقار فريقه إلى التوازن وسوء الدفاع خلال التعادل 1-1 على ملعب ريال مايوركا في مباراته الأولى بالموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أول من أمس.

وقال أنشيلوتي إن لاعبيه افتقروا إلى التركيز بعد تقدمهم المبكر عبر رودريغو في الدقيقة 13، لكنهم سمحوا لمايوركا بالخروج بنقطة بضربة رأس من فيدات موريكي بعد الاستراحة.

وقال أنشيلوتي الذي بدا عليه الإحباط في مؤتمر صحافي: «أنا لست سعيداً. أعتقد أنه كان بوسعنا أن نؤدي بشكل أفضل كثيراً. نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر تركيزاً وأن نعمل بشكل أفضل كفريق. إنها ليست مشكلة لياقة بدنية بل كانت مشكلة ذهنية».

وأضاف: «لا أريد أن أختلق الأعذار لأي شيء. كان علينا أن نتحسن ونظهر المزيد من الروح. يمكننا أن نتعلم الكثير من هذه المباراة. إنها مباراة يمكنك من خلالها أن ترى بوضوح أين قد نواجه المشكلات».

وانتقد أنشيلوتي دفاع فريقه بشكل خاص، قائلاً إنه يحتاج إلى أداء أكثر انضباطاً بسبب نظام يعتمد على أربعة لاعبين من أصحاب النزعة الهجومية مثل كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ورودريغو وجود بلينغهام.

وأشار إلى أن ريال مدريد كان من الممكن أن يخسر بسهولة بسبب أخطائه، وحث لاعبيه على التعلم بسرعة من أخطاء المباراة.

وقال أنشيلوتي: «بدأنا المباراة بشكل جيد وتقدمنا في النتيجة وحصلنا على فرص لتسجيل الهدف الثاني، لكن في الشوط الثاني افتقرنا إلى التوازن. كان من الممكن أن نخسر المباراة لأننا لم نكن متوازنين. لم تكن مباراة جيدة. نحن فريق هجومي للغاية، والتوازن الدفاعي جزء أساسي من طريقة بناء الفريق».

وأوضح: «لقد عانينا من أجل الاحتفاظ بالكرة والضغط بعد فقدانها. عندما نتحدث عن الدفاع فإننا نتحدث في المقام الأول عن الالتزام الجماعي. يتم إيجاد التوازن من خلال تفكير اللاعبين في الشيء نفسه. عندما يتعين علينا استعادة الكرة يجب علينا التفكير في الأمر معاً. إنها مشكلة الجميع، وليس المهاجمين أو لاعبي الوسط أو المدافعين. إنها مشكلة فريق لم يفهم أن هذا كان جانباً رئيساً من المباراة».

• كارلو أنشيلوتي: لا أريد أن أختلق الأعذار لأي شيء.. كان علينا أن نتحسن ونُظهر المزيد من الروح.