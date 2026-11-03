فيتوريا: كان بإمكان الوصل الفوز على «القوة الجوية» بـ 8 أهداف

أكد مدرب الوصل، البرتغالي روي فيتوريا، أن فريقه أهدر فرصة الخروج بنتيجة قياسية أمام القوة الجوية، بعدما اكتفى بالفوز (4-3)، أمس، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الـ11 بعدما قفز خمسة مراكز، مع امتلاكه مباراة مؤجلة مع النصر السعودي لم يتحدد موعد إقامتها حتى الآن.

وقال فيتوريا لـ«الإمارات اليوم»: «أعتقد أن فريقي حقق ما كان مطلوباً منه وفاز بنتيجة المباراة، وهي الأهم بالنسبة لي في هذه الفترة، وكانت هناك تفاصيل خاصة حدثت في اللقاء، إذ قدمنا أداء هجومياً مميزاً وأهدرنا العديد من الفرص، وكان من الممكن أن تخرج النتيجة بسبعة أو ثمانية أهداف للوصل، لكن للأسف هذا لم يحدث».

وأضاف: «حينما كانت الكرة بحوزتنا كنا جيدين، وعلى العكس حينما تكون الكرة مع المنافس تحدث المشكلات. لا أريد الحديث عن أي تفاصيل تتعلق بما حدث في المباراة أمام وسائل الإعلام، سنجتمع مع اللاعبين ونتحدث في التفاصيل كافة، لكن من المؤكد أنني غير سعيد بالأهداف الثلاثة التي استقبلناها».

وقدّم الوصل أداء هجومياً مكّنه من حصد النقاط الثلاث، بعدما افتتح الإيراني مهدي طارمي التسجيل، قبل أن يضيف الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز الهدف الثاني من ركلة جزاء إثر عرقلة طارمي داخل المنطقة، وقلص الحارث حاتم الفارق للقوة الجوية، لكن البرتغالي بيدرو مالهيرو أعاد فارق الهدفين للوصل بتسجيله الهدف الثالث، قبل أن ينجح هيثم جويني في تقليص النتيجة مجدداً مع بداية الشوط الثاني.

وعاد خيمينيز ليعزز تقدم الوصل بتسجيله الهدف الرابع مُنهياً سلسلة من التمريرات الهجومية، ليمنح فريقه أفضلية جديدة في المباراة، قبل أن يعود مراد محمد ويقلص الفارق مرة أخرى للضيوف، وشهدت المواجهة حضوراً جماهيرياً أقل من المتوقع رغم أهميتها بالنسبة إلى الوصل الذي كان يبحث عن انتصاره الأول في البطولة، إذ لم يتجاوز عدد المشجعين الذين تابعوا المباراة 1000 مشجع.