تعرف إلى ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الأهلي وتعادل الزمالك

أنهى فريق النادي الأهلي موسمه في الدوري المصري متصدرا البطولة وبفارق 6 نقاط كاملة عن بيراميدز الوصيف، ولكنه تعرض للخسارة في أخر مباراة أمام مودرن سبورت، بهدفين مقابل هدف، وفي المقابل أنهى الزمالك موسمه بالتعادل مع بلدية المحلة بهدفين لكل منهما.

وكان الأهلي قد توج ببطولة الدوري المصري موسم 2023- 2024 رسميًا ليصل إلى 44 لقب دوري في التاريخ.



ونرصد فيما يلي ترتيب الدوري المصري قبل المباريات الختامية اليوم للبطولة وبعد خسارة الأهلي أمام مودرن سبورت وتعادل الزمالك مع بلدية المحلة

1. الأهلي - 85 نقطة - 34 مباراة.

2. بيراميدز - 79 نقطة - 34 مباراة.

3. الزمالك - 56 نقطة - 34 مباراة.

4. سموحة - 54 نقطة - 34 مباراة.

5. مودرن سبورت - 55 نقطة - 34 مباراة.

6. المصري البورسعيدي - 52 نقطة - 33 مباراة.

7. زد- 50 نقطة - 33 مباراة.

8. سيراميكا كليوباترا - 45 نقطة - 33 مباراة

9. إنبي - 45 نقطة - 34 مباراة.

10. طلائع الجيش - 42 نقطة - 34 مباراة.

11. الاتحاد السكندري - 41 نقطة - 33 مباراة.

12. الجونة - 36 نقطة - 33 مباراة.

13. البنك الأهلي - 35 نقطة - 33 مباراة.

14. الإسماعيلي - 33 نقطة - 34 مباراة.

15. فاركو - 32 نقطة - 34 مباراة.

16. بلدية المحلة - 28 نقطة - 34 مباراة.

17. المقاولون العرب - 26 نقطة - 33 مباراة.

18. الداخلية - 19 نقطة - 33 مباراة.