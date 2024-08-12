الطمع يُفقد الأميركي ماك شيلبي ذهبية الوثب العالي

دفع طمع اللاعب الأميركي ماك شيلبي، وعدم قبوله المقترح المقدم له من الحكم المسؤول عن مسابقة الوثب العالي، بتقاسم الميدالية الذهبية مع النيوزيلندي هاميش كير، في منافسات الوثب العالي، في اليوم قبل الختامي لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، إلى خسارة أميركا الميدالية الذهبية، بعدما اضطر الحكم بناءً على رفض ماك شيلبي إلى اللجوء لمحاولة أخيرة من المنافسات، أسفرت عن تفوق النيوزيلندي كير، وحسمه الميدالية الذهبية.

وأكدت صحيفة «آي إن بي سي نيويورك»، أن الأميركي ماك شيلبي رفض تقاسم الذهبية مع النيوزيلندي كير، بعدما تساويا في نهاية محاولاتهما الرسمية في المنافسات التي جرت أول من أمس، بقفزة بلغت 2.36 متر، ليقرر الحكم إقامة جولة فاصلة بين اللاعبين على الارتفاع ذاته، والتي تفوق خلالها هاميش كير، مهدياً من خلالها نيوزيلندا الميدالية الذهبية، بينما ذهبت الميدالية الفضية إلى أميركا، فيما حصلت قطر على البرونزية عن طريق البطل العالمي معتز برشم.

وأعاد مشهد ماك شيلبي مع كير إلى الأذهان، مشهد المنافسات ذاتها في الوثب العالي في دورة «طوكيو 2020»، التي جمعت القطري برشم مع الإيطالي جيانماركو تامبيري، عندما تساويا في الجولة الختامية، قبل أن يستفسر اللاعب القطري من الحكم عن إمكانية تقاسم الميدالية الذهبية، ليوافق الحكم حينها على مقترح برشم، في لقطة تاريخية للروح الرياضية بتاريخ الأولمبياد.