البحريني أحمد تاج الدين يحرز أخر ميداليات العرب في أولمبياد باريس

أحرز البحريني أحمد تاج الدين ذهبية وزن 97 كلغ ضمن المصارعة الحرّة، في اليوم الأخير من أولمبياد باريس 2024.

وبعد تحقيقه ثلاثة انتصارات السبت على الإيراني أمير علي أزاربيرا 4-3، الكازاخستاني أليشر يرغالي 14-2، والأميركي كايل فريدريك سنايدر 6-4، تغلّب تاج الدين في النهائي على الجورجي جيفي ماتشاراشفيلي 2-0. وهذه ثاني ذهبية للبحرين في باريس بعد تتويج العداءة وينفرد يافي في سباق 3 آلاف م موانع، والميدالية الرابعة بعد فضية العداءة سلوى عيد ناصر في سباق 400 م والرباع غور ميناسيان في وزن +102 كلغ في رفع الأثقال.

وهي الميدالية الأولى للبحرين في المصارعة، بعد أن أصبح ميناسيان السبت أول رياضي يمنحها ميدالية خارج رياضة ألعاب القوى.

وولد تاج الدين في داغستان وحمل ألوان روسيا حتى 2022، وأحرز أول لقب عالمي عام 2023 في بلغراد، عندما أهدر ثلاث نقاط فقط في خمس مباريات.

وقال أحمد تاج بعد تتويجه العالمي "كان حلمي في السابق أن أحرز لقب بطولة داغستان، واليوم أحرزت بطولة العالم للكبار"، كما توّج بذهبية الألعاب الآسيوية الأخيرة في هانغجو.