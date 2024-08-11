أبرز 5 أرقام قياسية عالمية تحطمت في أولمبياد «باريس 2024»

سطرت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية «باريس 2024» التي تختتم اليوم، ولادة أرقام قياسية جديدة بمختلف الألعاب، من ضمنها خمسة أرقام استثنائية، أبرزها جاء ببصمة هولندية بعدما نجح منتخب الرجال للدراجات خلال 30 دقيقة في تحطيم الرقم القياسي العالمي ضمن سباق السرعة للمضمار لمرتين تولياً في طريقه للفوز بالميدالية الذهبية.

كما شهدت دورة «باريس 2024» تحطيم رقم قياسي صمد لـ 28 عاماً، من حيث عدد التذاكر المباعة للجمهور لحضور المنافسات والتي تخطت 8 ملايين تذكرة، وجاءت مكملة لقدرة رياضيين في تحطيم ارقامهم القياسية السابقة، من أبرزهم «مدمرة» الأرقام القياسية العداءة الأميركية سيدني ماكلافلين ليفرون التي احتفظت بذهبية سباق 400 متر حواجز في منافسات ألعاب القوى، برقم قياسي جديد قدره 50.37 ثانية، فيما حطم السويدي أرماند دوبلانتيس رقم القياسي في قفز الزانة بعد سجل 6 أمتار و25 سنتيمتراً.

«الإمارات اليوم» ترصد الأرقام الخمس الأبرز التي تحطمت خلال دورة «باريس 2024».