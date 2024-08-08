خسارة قاسية للمنتخب المصري أمام المغرب وبرونزية تاريخية

توّج المنتخب المغربي ببرونزية غير مسبوقة في تاريخ مشاركته والعرب في دورة الألعاب الاولمبية عندما فاز على المنتخب المصري بنتيجة قاسية بسداسية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب "لا بوجوار" في نانت في مباراة تحديد المركز الثالث لمسابقة كرة القدم في ألعاب باريس.

وسجل عبد الصمد الزلزولي (23) وسفيان رحيمي (26 و64) وبلال الخنوس (51) وأكرم النقاش (73) وأشرف حكيمي (87) أهداف المغرب الذي منح العرب الميدالية الاولى في الكرة المستديرة في تاريخ مشاركاتهم في الالعاب الاولمبية.

وأنهى المنتخب المصري مشواره الرائع في البطولة الذي وصل به إلى مباراة تحديد المركز الثالث للمرة الثالثة في تاريخه، ولكن الانطلاقة الرائعة والتاريخية للمنتخب المغربي نجح وكان الأكثر فاعلية في مباراة تحديد المركز الثالث، ليستغل حالة الإجهاد لدى الفراعنة بعد خوض مباراتين في الأدوار الحاسمة لمدة 120 دقيقة وحقق الفوز التاريخي على الفراعنة.

وهي الميدالية الثانية للمغرب في أولمبياد باريس وجاءت بعد 24 ساعة على تتويج العداء سفيان البقالي بذهبية سباق 3 الاف من موانع.

وكلَّل المغرب مشواره الرائع في البطولة التي بلغ نصف النهائي فيها للمرة الاولى في تاريخه وتوجها بميدالية، محققاً أفضل مما فعله أسود الأطلس في مونديال قطر 2022 عندما بلغوا نصف النهائي للمرة الاولى في تاريخهم ايضا لكنهم أنهوا المسابقة في المركز الرابع.

وجدد المغرب تفوقه على مصر بعدما كان تغلب عليها 2-1 بعد التمديد في المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما وتوج باللقب على أرضه في المغرب.