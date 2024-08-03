ميلان الإيطالي يدعم لاعباته الحوامل

قدّم نادي ميلان الإيطالي، أمس، إجراءات تهدف إلى السماح للاعباته بالجمع بشكل أفضل بين الرياضة والأمومة، من خلال ضمان موسم جديد لهنّ إذا كنّ حوامل خلال العام الأخير من العقد، ما يعد الإجراء «الأول بين أندية النخبة في أوروبا». ويريد ميلان «دعم لاعباته وأعضاء الجهاز الفني في رحلة تطويرهن، ليس فقط من الناحية المهنية، بل من خلال خلق بيئة تتيح لهن اتخاذ خيارات مهمة في الحياة».

وينص الإجراء الجديد على التجديد التلقائي للعقد لمدة عام واحد «وفق الشروط الاقتصادية عينها»، في حالة الإعلان عن الحمل خلال الموسم الأخير من العقد، وفقاً لبيان أصدره النادي الإيطالي.

كما تُقدّم «مساعدة في رعاية الطفل» خلال النشاطات الرياضية، إضافة إلى دعم مالي لتغطية النفقات الإضافية في حالة السفر بعد ولادة الطفل (تذاكر الطائرة والإقامة)، فضلاً عن النفقات الخاصة بالـ«مرافق».