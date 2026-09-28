تظاهرة ضد استخدام الفراء خلال «ميلانو للموضة»

تظاهر مئات الأشخاص في ميلانو، أول من أمس، احتجاجاً على استخدام الفراء تزامناً مع عروض أسبوع الموضة، إذ حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها «ضحايا الموضة» و«حياتهم أغلى من ملابسك»، مطالبين منظمي أسبوع الموضة في ميلانو بحظر استخدام الفراء.

وفي حين حظرت أسابيع الموضة في لندن ونيويورك استخدام الفراء في عروض الأزياء، اكتفت ميلانو بمطالبة العلامات بتجنب استخدامها. ودعا «التحالف من أجل إلغاء تجارة الفراء» منظمي الحدث إلى حظر هذه المادة تماماً في العروض. وتوقفت دور كبرى للأزياء عن استخدام الفراء، غير أن هناك استثناءات في إيطاليا، مثل دار «فندي».