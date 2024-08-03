منتخب مصر يصل إلى نصف نهائي الأولمبياد لأول مرة منذ 60 عاما

عاد منتخب مصر من بعيد وحجز بطاقته بصعوبة بفوزه على الباراغواي 5-4 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1)، وتأهلت للمرة الثالثة في تاريخها والأولى منذ 60 عاما، بعدما أنهت نسختي 1928 و1964 في المركز الرابع.

وللمباراة الثانية على التوالي أنقذ ابراهيم عادل منتخب وقاده الى دور الاربعة بتسجيله هدف التعادل قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي وركلة الجزاء الترجيحية الخامسة، بعدما تألق الحارس علاء حمزة في التصدي لركلة مارسيلو بيريس.

وكانت الباراغواي في طريقها الى الفوز بهدف قائدها دييغو غوميس (71)، لكن عادل أدرك التعادل في الدقيقة 88.

وبدأت الباراغواي بالتهديد برأسية للقائد دييغو غوميس من نقطة الجزاء إثر ركلة ركنية مرت فوق العارضة (7) وردت مصر بتسديدة زاحفة بعيدة لمحمد شحاتة مرت بجوار القائم الايمن (23)، ثم أنقذ الحارس الباراغوياني روبرتو فرنانديس مرماه من هدف محقق بإبعاده تسديدة محمود صابر اثر انفراد من مسافة قريبة (31).

ونجحت الباراغواي في افتتاح التسجيل عبر القائد دييغو غوميس بتسديدة عكسية داخل المنطقة إثر كرة خلف الدفاع من إنسيسو فأسكنها على يمين الحارس حمزة (71).

وأنقذ الحارس فرنانديس مرماه من هدف التعادل بإبعاده بصعوبة تسديدة لصابر من خارج المنطقة (76)، وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة أدرك عادل التعادل بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة من زيزو (88)، وبقي التعادل مستمرا في الوقتين الاضافيين فكان الحسم بركلات الترجيح وتلعب مصر في نصف النهائي مع الأرجنتين أو فرنسا.