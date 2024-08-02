غازي الشمري مدربا للكرمة العراقي

تعاقد نادي الكرمة أحد اندية دوري المحترفين العراقي مع المدرب فهد غازي الشمري قادما من نادي كلباء وذلك لقيادته في الموسم المقبل لدوري المحترفين.

وسبق للمدرب الشمري تدريب فرق رديف ناديي العين وكلباء قبل ان يتسلم تدريب الفريق الاول للنمور في الموسم الماضي والذي نجح خلاله من تحقيق انتصارات بارزة مع النمور وكان قريبا من وصول نهائي بطولتي كاس رئيس الدولة وكأس مصرف ابوظبي الإسلامي.

ويعد نادي الكرمة من الاندية الجماهيرية في محافظة الانبار العراقية