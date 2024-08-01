مبلغ خرافي ثمناً لسيارة الأسطورة مايكل شوماخر .. "فيراري إف 2002"

أكدت مصادر صحافية، عرض سيارة الـ "فيراري" التي قادها الأسطورة الألماني مايكل شوماخر للفوز بلقب بطولة العالم لسباقات "الفورمولا1" لعام 2002، ضمن أحد المزادات.

وقال موقع "موتور سبورت" البريطاني، إن: "سيارة الـ (فيراري) لموسم 2002، والتي ساهمت في تحقيق مايكل شوماخر أحد ألقابه السبعة في بطولة العالم للسائقين في سباقات (الفورمولا1) سيتعرض للبيع في مزاد علني، ويتوقع بيعها بملايين الجنيهات".

وأوضح الموقع، أنه من المتوقع أن يتم بيع السيارة بنحو 7.7 مليون جنيه إسترليني، للسيارة التي تصل سرعتها القصوى على الخطوط المستقيمة إلى نحو 354 كيلومتراً في الساعة، ونافس خلالها "البارون الأحمر" اللقب الشهير لشوماخر، لاستهلال موسم 2002 بانتصارٍ باهر بجائزة استراليا، مروراً بقدرة شوماخر على حسم ذلك الموسم بحلول الجولة 11، في رقمٍ قياسي لم يتمكن أحد من كسره حتى يومنا هذا.

وتمكنت سيارة الـ "فيراري" من الفوز في 14 انتصاراً في موسم 2002، منها 10 انتصارات لـ "البارون الأحمر" شوماخر، وأربعة لزميله في الفريق البرازيلي روبنز باريكيلو، وذلك من أصل 17 سباق جائزة كبرى شهدها ذلك الموسم.

واستطاع شوماخر عبر سيارة "إف 2002" خطف لقبه الخامس على صعيد بطولة العالم للسائقين، قبل أن يضيف في موسمي 2003 و2004 لقبيه السادس والسابع.

وتمتاز السيارة المعروضة بالمزاد، بمحرك مكون من 10 أسطوانات، بسعة 3 لترات، قادر على انتاج قوة 900 حصان، على أن تعرض السيارة من قبل دار "آر أم سوثبي" الشهيرة ببيعها للطرز الكلاسيكية في المزادات العلنية.