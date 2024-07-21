أحمد حجازي يرحل عن الاتحاد السعودي ويوقع مع نادي درجة أولى

رحل المدافع المصري المتميز أحمد حجازي، عن نادي الاتحاد السعودي رسميا، بعد 4 سنوات قضاها اللاعب مع الفريق، حيث أعلن نادي نيوم المنتمي لدوري الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم "دوري يلو"، عن تعاقده مع المدافع الدولي المصري.

وفريق نادي نيوم صاعد حديثا لدوري أندية الدرجة الأولى، من دوري الدرجة الثانية، وترك حجازي الاتحاد بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني.

وأعلن نادي نيوم، عن الصفقة الجديدة ونشر في بيان على حسابه في منصة "إكس": "أنهت إدارة نادي نيوم الرياضي إجراءات انتقال اللاعب أحمد حجازي للفريق الأول لكرة القدم قادما من نادي الاتحاد.. بالتوفيق لك يا حجازي".

كما نشر النادي فيديو يتضمن بعض أهداف ومهارات المدافع الدولي المصري، كما ذكرت تقارير إعلامية أن مدة عقد حجازي مع فريقه الجديد يمتد لعامين.

وأنهى حجازي (33 عاما) بذلك رحلته مع الاتحاد التي بدأت في أكتوبر2020، والتي ساهم فيها بتتويج الفريق بلقبي دوري روشن وكأس السوبر السعودي.