السبت آخر فرصة لبرشلونة للتعاقد مع أولمو

تنتهي مدة الشرط الجزائي في عقد النجم داني أولمو، والمقدر بـ60 مليون يورو، السبت، ولذا إذا أراد برشلونة ضم الإسباني، الذي يلعب حالياً لصالح آر بي لايبزيغ الألماني، فعليه أن يتحرك بشكل سريع.

دائماً ما كان أولمو، الذي لعب لـ7 أعوام بفرق الناشئين في النادي الكتالوني، تحت أنظار مسؤولي النادي، ولكن هذا الصيف يبدو أنه الأمر أصبح أقرب عما قبل.

وأصبح البارسا مهتماً مرة أخرى بضم اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً، ووفقاً لبعض المعلومات، فقد اجتمع مسؤولو النادي بوكيل اللاعب عدة مرات للتوصل لمحاولة الوصول لاتفاق قبل يوم غدٍ، السبت.

وبعد انتهاء مدة الشرط الجزائي، سيطلب النادي الألماني مبلغاً أكبر من 60 مليوناً، للتنازل عن خدماته.

وأبدى برشلونة اهتمامه بداني أولمو نظراً لأن مدرب الفريق، الألماني هانزي فليك، يعرف مسيرته ولكن الجانب المادي هو العائق حالياً في إتمام الصفقة، فالنادي يحتاج إلى سيولة مالية ولكن ليس أمامه الكثير من الوقت.

كما يحارب النادي في جبهة أخرى وهي الحصول على خدمات اللاعب الشاب نيكو ويليامز، والذي تقترب قيمة شرطه الجزائي أيضاً من داني أولمو، ولكن البارسا ليس في عجلة من أمره لضم ويليامز لأنه ليس هناك وقت لانتهاء صلاحية قيمة شرطه الجزائي.