إنجلترا تبحث عن مدرب جديد بإعلان وظائف

نشر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ملفاً توضيحياً للإمكانيات والمتطلبات التي يتعين توافرها في المدرب المقبل للمنتخب الإنجليزي، مع الكشف عن وجود عدد من المرشحين بالفعل لخلافة المدرب السابق غاريث ساوثغيت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن ساوثغيت رحل عن منصبه بعدما خسر المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الإسباني في نهائي "يورو 2024"، في حين تم ترشيح المدير الفني السابق لنيوكاسل إيدي هاو ومدرب تشيلسي وبرايتون السابق غراهام بوتر لشغل المنصب.

ورغم ذلك، قال الاتحاد الإنجليزي "إن الباب مفتوح لأي شخص تتوافر فيه الشروط المنشورة اليوم الجمعة"، فيما حدد الاتحاد يوم الثاني من أغسطس المقبل موعداً لغلق باب تلقي الطلبات، مع إقامة مباريات دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر المقبل.

وأوضح الاتحاد الإنجليزي: "أن هذا الدور يحتاج إلى قيادة وتطوير المنتخب الإنجليزي بالإضافة للفوز بالبطولات، وأن يحافظ الفريق على مكانته كواحد من أفضل الفرق في العالم".

وأضاف الاتحاد: "أن القيادة الملهمة ستكون من العناصر الهامة في الشخص المناسب لتولي مهمة الفريق الفني للاتحاد، وأن يقوي علاقته بالأندية التي تضم لاعبين إنجليز".

وأوضح: "أن المرشح سيكون بحاجة لرخصة التدريب من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" وخبرة كبيرة في كرة القدم الإنجليزية وأن يكون لديه سجل قوي في الدوري الإنجليزي أو في أي دوري كبير في العالم".

وتابع الاتحاد الإنجليزي: "أنه سيحتاج إلى قائد استثنائي وذو مرونة عالية وأن يكون على دراية بالدور رفيع المستوى الذي سيلعبه وسيجعله تحت التدقيق العام".