بعد اعتزال دام 3 أعوام.. ديفيد سيلفا يستأنف مسيرته بعمر 40 عاماً

عاد لاعب ⁠⁠خط ⁠⁠وسط إسبانيا السابق ديفيد سيلفا، إلى كرة القدم الاحترافية في سن 40 عاماً، إذ انضم اليوم الأربعاء ⁠⁠إلى نادي شا تين المنافس في الدوري الممتاز بهونغ كونغ.

وكان سيلفا، الفائز مع منتخب إسبانيا بكأس العالم 2010 ولقبين في بطولة ‌‌أوروبا، بالإضافة إلى 4 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي، اعتزل اللعب في عام 2023 بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي خلال تدريبات ما قبل الموسم مع ⁠⁠ريال سوسيداد.

وقال سيلفا، في مقطع ⁠⁠فيديو نشره على إنستغرام، "متحمس للغاية للذهاب إلى هونغ كونغ والاستمتاع بالثقافة المحلية، والطعام في شا تين، وبالطبع بكرة ⁠⁠القدم في هونغ كونغ".

ويحتل شا تين، الصاعد حديثاً ⁠⁠للدوري الممتاز، المركز الثامن ⁠⁠في الترتيب بعد 4 مباريات، وسيواصل مشواره في الدوري بمواجهة نادي هونغ كونغ يوم 18 أكتوبر الجاري.

وقال نادي شا تين "سيصل ديفيد سيلفا إلى هونغ كونغ قريباً للاستقرار والانضمام إلى ‌‌تدريبات ‌‌الفريق، والوصول إلى ذروة لياقته البدنية قبل خوض أول مباراة له".