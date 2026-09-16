كرة القدم تجمع رئيسي وزراء بريطانيا وكندا في مدرجات إيفرتون

استضاف رئيس الوزراء البريطاني آندي ‌بيرنام نظيره الكندي مارك كارني في مباراة لكرة القدم، اليوم الأربعاء، ما يتيح للزعيمين فرصة توطيد علاقتهما بفضل حبهما المشترك لإيفرتون، أحد أعرق الأندية الإنجليزية.

وأصبح بيرنام رئيساً للوزراء في يوليو، ⁠وخلال أول اتصال هاتفي جمعه بكارني بعد يومين من توليه المنصب، ووعده بأن يستقبله في إحدى مباريات الفريق، ليحقق وعده ويستضيفه في مباراة ‌إيفرتون ضد ولفرهامبتون في الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ويعد إيفرتون، ‌أحد الأعضاء المؤسسين لدوري كرة القدم ⁠الإنجليزي عام 1888، من أكثر الأندية عراقة في البلاد. ورغم أنه لم يحرز أي لقب كبير منذ ⁠أكثر من ⁠ثلاثة عقود، فإنه يحتل المركز الخامس في قائمة أكثر الأندية فوزاً بلقب الدوري الإنجليزي برصيد تسعة ⁠ألقاب.

وتحدث بيرنام في أكثر من مناسبة عن تشجيعه لإيفرتون منذ الطفولة، إذ اعتاد حضور المباريات منذ سبعينيات القرن الماضي، وواصل الذهاب إلى المباريات كلما سنحت له الفرصة حتى بعد ‌توليه رئاسة الوزراء.

أما كارني، فقد قال إن أبناء عمومته في ليفربول كانوا السبب في تعلقه بإيفرتون، كما سبق له حضور مباريات الفريق، خاصة أثناء إقامته في بريطانيا خلال فترة توليه منصب محافظ بنك إنجلترا لمدة سبع سنوات.