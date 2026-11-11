استدعاء هيل إلى تشكيلة منتخب إنجلترا للمرة الأولى

استدعي مدافع بورنموث، جيمس هيل، إلى تشكيلة المنتخب الإنجليزي للمرة الأولى، من أجل المباراتين ضد كرواتيا، وإسبانيا بطلة العالم، في الجولتين الأخيرتين من منافسات المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ولجأ المدرب الألماني، توماس توخل، إلى هيل بعد تأكد غياب قلبَي الدفاع، مارك غيهي وإزري كونسا، عن مواجهة كرواتيا، المقررة غداً، على ملعب ويمبلي، حيث يحتاج «الأسود الثلاثة» إلى تجنب الخسارة بفارق ثمانية أهداف أو أكثر، كي يلحقوا بإسبانيا إلى ربع النهائي (فازوا ذهاباً على كرواتيا 7-0).

وانسحب غيهي من المعسكر، بسبب إصابة تعرض لها خلال خسارة مانشستر سيتي أمام نوتنغهام فوريست، السبت الماضي، في الدوري الإنجليزي.

وقرر الاتحاد الإنجليزي استدعاء مدافع نيوكاسل، دان بيرن، لأن مدافع أرسنال كونسا لن يكون جاهزاً لمواجهة كرواتيا على ملعب ويمبلي، كونه يواصل برنامجاً خاصاً للتعافي واستعادة الجاهزية البدنية.

ومن المتوقع أن يصبح كونسا جاهزاً للمباراة المقررة الأحد أمام إسبانيا في مدريد. وبعدما كان مغموراً إلى حد كبير، حقق هيل صعوداً سريعاً هذا الموسم وشارك في 15 مباراة مع بورنموث، ما لفت أنظار توخل.

وسينافس هيل على مكان في قلب الدفاع مع دان بيرن وجاريل كوانساه وجاراد برانثوايت.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الإنجليزي: «انضم اللاعب البالغ 24 عاماً الذي سبق له تمثيل إنجلترا على مستويي تحت 20 عاماً وتحت 21 عاماً، إلى المنتخب قبل المواجهتين المرتقبتين في دوري الأمم الأوروبية».